Fatah MESSAOUDI

Titulaire du Master Droit et relations sociales dans l'entreprise, je me suis naturellement dirigé vers la profession d'avocat.



Le 8 novembre 2013, j'ai réussi l'examen d'entrée à l'école des avocats, ce qui m'a permis d'intégrer l'Ecole des Avocats de région Rhône-Alpes (EDARA).



En axant ma formation en Droit social, j'aspire à devenir l'interlocuteur privilégié des dirigeants d'entreprise.



Mon objectif est de transmettre une vision du Droit social au-delà du pré-carré juridique et garantir une optimisation sociale pour chaque entreprise.



Dans un souci de me développer au delà de la France, je me prépare activement au TOEIC et je poursuis actuellement une collaboration au Luxembourg.



Mes compétences :

Droit des transports

Droit européen

Droit des contrats

Voies d'exécution

Procédure civile

Droit du travail

Droit de la sécurité sociale

Juriste

Procédure pénale

Droit international privé