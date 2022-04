Fathe ABERKANE

Diplômé en master "ingénierie pharmaceutique et production industrielle des médicaments", à la faculté de pharmacie de Strasbourg.

Je suis un véritable support en production pharmaceutique, avec une expérience en gestion de projets et gestion et optimisation de la production. j'ai complété ma formation en Lean Six Sigma- Green Belt.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Formulation

GMP

Gestion de production

Galénique