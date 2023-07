Florence BESSON

Parcours professionnel :

Educateur Sportif Sport-Santé (1985) Enfants Adultes Séniors

formation diplomante en Sophrologie à l'école des hautes études en Sophrologie et bioanalyse (1997) (Dr jean pierre Hubert)

formation supérieure à l'ISRA membre de la FEPS - diplôme de Sophrologue Praticien

formation certifiée en relaxation spécialisée enfants et adolescents école de Geneviève Manent 2002 (sophrologie et methode Vittoz)

nombreuses formations spécialisées (sophro-dynagogie, sophro communication)gestion du stress, ateliers mémoire, streching,aquatiques, etc...

formation en massages Institut Hypoténuse 2002

Créateur du Concept Gym en Conscience (gym bien-être)

Praticien PNL, formation en technique neuro cognitive et comportementale



intervention professionnelles :

cabinet libéral (particulier sur RV)

entreprises - institutions - Associations

stages - conférences

interventions sur le stress lors de formations professionnelles



Mes compétences :

Sophrologie

Animation de groupes

stress Post Traumatique

Stress et Sommeil

Remise en Forme

Epuisement Professionnel ou personnel

Loisirs