Perrou LAURENCE

Les relations humaines jalonnent mon parcours professionnel depuis plus de 20 ans.

D'abord dans le travail temporaire chez MANPOWER où, en qualité de responsable d'agence, je pilotais une équipe de 7 collaborateurs permanents, et de 400 intérimaires en équivalent Temps Plein.

Ensuite dans une PME, chez Transports FEUILLET où, membre du Comité de direction, j'avais en charge le projet de construction et d'animation du système qualité. Au delà de la formalisation des processus, nous avons travaillé sur l'optimisation de l'organisation en lien avec les managers et les salariés dans une logique gagnante "la bonne personne au bon poste". Nous avons ainsi créé 5 postes de middle management et un poste de tuteur d'entreprise.

Après une dernière expérience dans la promotion d'un dispositif RH de la Région Rhône-Alpes-Auvergne je souhaite aujourd'hui retrouver un poste de management de projet RH en entreprise et la double dimension qu'il implique : la vision globale de l'entreprise et de ses enjeux, et l'aspect opérationnel de la mise en œuvre et de son suivi.



Mes compétences :

Responsable

Ressources humaines

Développement RH

Développement commercial

Communication

Organisation

Relationnel

Recrutement

Conduite de projet

Management

Accompagnement

Gestion de projet