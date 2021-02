Florence BRANCHER

Je suis formatrice, coach, consultante. J'interviens sur la France entière. Je travaille au contact des entreprises dans les domaines du management, de la communication, de la gestion du temps, du développement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Je transmets du savoir-faire et du savoir-être dans ces domaines à des hommes et des femmes sous forme d'outils et de techniques facilitant un apprentissage sur mesure et adapté au quotidien professionnel actuel de chacun.

Une solide expérience des relations interpersonnelles en consulting, en formation et en coaching, des qualités pédagogiques, dun tempérament positif et énergique, organisée et facilitatrice, un goût certain pour le travail en équipe et un réel sens de lhumain complètent ce profil.



La pratique et la connaissance des organisations au travers dune « première vie » professionnelle passée pendant 16 ans à des postes opérationnels et décisionnels notamment dans le management déquipes commerciales.

La pratique depuis 17 ans des métiers de coach, de formatrice et de sophrologue au service de mes clients en industrie, dans le secteur tertiaire, dans le tourisme ou dans la fonction publique.

Une double compétence qui me permet, en tant quancien manager, dappréhender avec réalisme et conscience le management des hommes et des performances au sein des structures ainsi que les enjeux liés aux risques psychosociaux.



Mes compétences

Coaching managers de proximité et cadres dirigeants

Animation d'ateliers en communication, confiance en soi

Formation en management /Conduite du changement /Cohésion d'équipe

Formation efficacité personnelle et efficacité professionnelle



Secteurs d'activité

Tertiaire

Industrie

Tourisme, hôtellerie, Restauration

Fonction publique