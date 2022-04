Florence BRISSON

COMPÉTENCES :



- Prospection commerciale



- Développement portefeuille prospects et clients actifs



- Négociation commerciale



- Gestion de la relation client



- Capacités managériales



- Mise en œuvre de projets de développement touristique et culturel



- Sens de l'organisation : mise en place d’événements grand public, gestion de plannings, organisation de journées pour les groupes, coordination logistique d'événements



- Connaissance des publics : accueil, guidage, accompagnement de groupes lors de circuits, contact privilégié des responsables de groupes



- Aisance relationnelle : médiation grand public, partenariats, participation à des salons, eductours, workshops, etc.



- Qualités rédactionnelles : réalisation de dossiers de presse et de communiqués de presse, réédition de brochures



- Gestion de recettes et réalisation de budgets



- Langues : Anglais et Espagnol, pratique courante



- Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Open Office



Mes compétences :

Communication

Développement touristique

Gestion de projet

Relations publiques

Valorisation du patrimoine