Florence CARDIN - BELZAK

J’ai débuté ma carrière chez GE Healthcare dans le cadre de la mise en œuvre d’un système d'information. Ce premier poste a confirmé mon envie de travailler en mode projet et de diversifier mes expériences dans des environnements multiculturels et multidisciplinaires.

Alors, je me suis dirigée vers les métiers du conseil et des services. J’ai enchaîné les projets en tant qu’intégrateur ou assistance à maîtrise d’ouvrage autour des systèmes d’information et des processus métiers backoffice.

Il y a 4 ans j'ai atteint le grade de Manager ce qui m’a permis d’étendre mes compétences d’encadrement d’équipe, de direction de mission, d’actions commerciales et de recrutement.



Mes compétences :

Lean Six Sigma

Innovation

AMOA

Gestion de projet

Système d'information

Conseil aux entreprises

Avant vente

Recrutement

Conseil en organisation

Management

Ingénierie de formation