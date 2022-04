Florence CASTETS

J'accompagne à la création de Système de Management Intégré QSE depuis 16 ans.

TPE - PME - Groupe - Privé/Public - Industrie - Services - Distribution - Fabrication

Aéronautique - BTP - Ingénierie - Formation - Textile - Transport - Luxe - Logiciels - Cabinet Expertise - Matériaux…



Comptable pendant 8 ans, j'ai élargi mon champ de compétences au Contrôle de Gestion afin de mieux conseiller les entreprises dans la rationalisation de leur organisation.



Autonome, organisée et synthétique, communicante et diplomate, j'interviens ponctuellement ou en temps partagé sur la création ou le maintien des organisations aux normes :

- ISO9001v2015 (Organisation)

- OHAS 18001 et ISO45001 (Sécurité, QVT), Agrément MASE (Sécurité),

- EN9100 et EN9120 (Aéronautique),

- ISO14001v2015 (Environnement),

- ISO50001 (Énergie)



Spécialisée dans les PME/TPE, je propose des évaluations de systèmes (audit normatif, processus ou fournisseur), et mène des accompagnements en certifications ou démarches. Pour tout type d'organisation, je propose des missions ciblées telles que : définition des Politiques QSE, Analyse de risques, Indicateurs et tableaux de bord, AMDEC, 5S, 8D, gestion conflits, Revues de Direction, Manuel Qualité et procédures…



Auteure AFNOR Édition de plusieurs outils répondant aux exigences de ces normes, je créé des systèmes sur-mesures pour aider les PME/TPE à maitriser leur développement, en dynamisant l'information, en priorisant les risques et les actions pertinentes, génératrices d'économies.



Mes compétences :

Iso 9001

EN 9100 et EN 9120

Iso 14001

ISO 50001

Excel avancé

Comptabilité

Qualité

Gestion

Amélioration continue

Organisation

Aéronautique

5S

Audit

Risk Analysis