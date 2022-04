Florence CAZABEAU

Une vision humaniste et pragmatique, une éthique et une écoute qui catalysent les énergies génératrices des mutations nécessaires pour atteindre un résultat optimum sur le long terme.

Animée par une exigence élevée de qualité, je me fixe aujourd'hui un objectif ambitieux : développer la performance individuelle et collective en aidant les enseignants et éducateurs à appréhender non pas tant le « quoi faire » que le « comment faire ».

En effet, je suis profondément convaincue que c’est grâce à l’Envie, la Capacité et l’Engagement des enseignants à être des acteurs du changement et de l'innovation que s’opère l’émergence du « comment » porteur de résultats.



Basée dans a Bombay depuis juin 2012 je développe en inde une activité de coach bénévole à l’ASB, l’école de mes enfants et auprès d'associations du monde de l’éducation.



Maman de trois enfants, j'apporte dans tout ce que je fais mon enthousiasme, ma qualité d’écoute, ma vivacité d’esprit et mon sens de l’humour.





Mes compétences :

Coaching

Conseil

Conseil en gestion

Formation

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Mobilité

Mobilité internationale

Recrutement

Ressources humaines

Communication

Accompagnement