Florence CHATELAIN

15 années d'expérience dans le secteur de la formation professionnelle : conseil, ingénierie de formation, animation,gestion administrative et suivi qualitatif.



15 années au sein de l'ANPE puis de Pole emploi : conseil et mise en oeuvre de services aux demandeurs d'emploi et entreprises; management d'équipe; pilotage activité et développement des relations partenariales. Participation au déploiement des formations dans le cadre du PACTE PIC Ara.



Mes compétences :

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Management

Pédagogie

Pilotage

Qualité