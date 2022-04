Florence COLLÈS

6 ans d'expérience dans l'Industrie Pharmaceutique en tant que Chef de Projets Fonctionnel :

- Mises en place d'outils d'aide à la décision pour la Direction Générale et les Directions Commerciales

- Élaboration des programmes d'accompagnement (formations et guides en anglais) pour l'ensemble des projets menés : +de 200 utilisateurs

- Compétences dans l'utilisation d'UML et la Modélisation des Processus Métiers

- Expérience d'encadrement d'équipes de consultants



Mes compétences :

AMOA

Conduite du changement

Business Intelligence