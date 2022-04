Florence DÉCHELETTE

Après 10 ans de Relations Sociales dans 2 grands groupes d'assurances (AXA puis GENERALI), dans des contextes de forte croissance externe et de réorganisation (double casquette fonctionnelle et opérationnelle), et 3 ans d'une activité de dialogue direct avec les collaborateurs (conduite du changement), je suis en charge au sein de la DRH des enjeux Diversité et Marque Employeur. A ce titre, je pilote la politique handicap, j'anime et coordonne l'ensemble des dispositifs Insertion et Egalité des chances, et des partenariats Emploi et Diversité.

Organisée et rigoureuse, réfléchie et pragmatique, animée d'un réel sens du service et ayant un goût tout particulier pour les dynamiques collectives dans des contextes de développement à forte valeur humaine, j'aime les contacts et les challenges !



Mes compétences :

Droit social

Dialogue social

Conduite du changement