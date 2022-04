Florence DELAVENNE

Un Bac+4 en chimie fine et une formation d'ARC, une expérience dans la création d'entreprise, 11 ans de visite médicale ville/ l'hôpital dans le domaine respiratoire en particulier , des missions intérimaires de secrétaire et commerciale sédentaire après une pause pour élever mes jumeaux, active et épanouie dans le domaine associatif, ancien membre de la Jeune Chambre Economique, et passionnée de développement personnel (PNL, minds map..), je cherche un poste d'assistante commerciale ou de commerciale BtoB sur le département 29, 13 ou 69 .