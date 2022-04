Florence DONJON

Journaliste bi-qualifiée JRI - rédactrice, titulaire de la carte de presse, diplômée du Celsa



Passionnée, polyvalente, réactive et rigoureuse, autonome tout en aimant travailler en équipe.

Je parle couramment anglais.



Compétences:



TV:

Tournage vidéo sur PD 170, P2 et béta

Logiciel de montage Final Cut Pro (7 et X), Première pro (CS3, 4, 5), avid



Radio:

Prise de sons

Montage Netia, audacity, wimradio



Informatique:

Pack office

Messageries, réseaux sociaux

Mise en ligne d'articles et de vidéos sur sites web



Linguistique

Anglais courant (lu, écrit, parlé)

Allemand, niveau scolaire

Italien, niveau scolaire



Mes compétences :

Documentaire

Édition

ENQUETEUR

Internet

Journalisme

Média

Montage

Présentation

Production

Publicité

Reportage

Tournage