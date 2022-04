Florence DUFOUR

Directrice Générale de l'Association AFPJR située dans les Alpes Maritimes.



Association à but non lucratif, l'AFPJR gère 18 établissements et services pour les personnes en situation de handicap : Maison d'accueil spécialisée, IME, ESAT, SAS, SAT centre d'hébergement, Foyer de vie et accueil de jour sont les principales activités de l'Association. Ce sont près de 400 salariés qui œuvrent chaque jour pour accompagner près de 700 personnes en situations de handicap. En ma qualité de DG, je pilote le développement et la mise en œuvre du projet associatif.



Mes compétences :

Conduite de projet

Management

ÉVALUATION EXTERNE