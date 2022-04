Florence DUFOUR

Pour plus d'informations=> http://florencebestof.com





Alstom Transport :



Depuis Septembre 2016 : en charge du Tramway d'Oslo et de la Stratégie et du Marketing pour la Zone Europe.



De Mars 2013 à Août 2016: Directrice du Business Developement pour Alstom Transport en Grèce et Pologne. Programme de Privatisation d'une société de maintenance en Grèce.



Depuis Octobre 2010 : Directrice du Businness Developement pour Alstom Transport, en Algérie.

- Négociation et création d'une JV avec partenaires algériens pour l'assemblage et la maintenance de tramways en Algérie CITAL

- Business Development auprès des clients majeurs d'Alstom Transport



Depuis Février 2006, Directrice des Ventes-Algérie

Responsable de la réponse aux Appels d'Offres, négociation et mise en vigueur de contrats.



Giat Industries (Nexter) de 1994 à 2006, je me suis occupée en tant que Directrice Commercial Export des Zones Amérique Latine, Europe du Sud puis des USA, de l'Océanie et enfin de l'Asie.

J'ai notamment réalisé un certain nombre de contrats en Amérique du Sud et en Australie.



Au préalable, je travaillais (déjà!) pour la Société Alstom pour laquelle j'ai vendu en Amérique Latine des turbines à gaz, ou des systèmes de signalisation ferroviaire en Asie et en Afrique ou encore du TGV Sous la Manche pour lequel j'avais une équipe sous ma responsabilité.





J'ai donc acquis depuis plus de 20 ans une solide expérience de vente de produits complexes à forte connotation politique.



Je suis quadrilingue : français, anglais, espagnol et portugais.



Mes compétences :

Export

Directeur commercial

Transport