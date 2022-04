Florence EHRHART

Forte d’une expérience de 15 à 20 ans en tant que Directrice d’Exploitation et en

tant que Directrice Générale, je souhaite m’orienter vers un poste de

Directrice des opérations, qui me mettra de mettre à profit mes compétences

sur un management opérationnel, Directrice d'exploitation ou Directrice de site logistique pour gérer toute la supply chain dans une entreprise de plus grande envergure



Mes compétences :

Animation

Coordination

Direction operationnelle

Hygiène

Management

Régles de sécurite

Sécurité

Supervision

Gestion de projet

Evoltion de la Qualité de service

Optimisation des process