Florence ETOURNEAU

Diplômée d’une école de commerce avec une expérience réussie dans l’assistanat de direction de haut niveau principalement acquise dans l’industrie pharmaceutique, je reste à l'écoute d'une opportunité professionnelle à dimension internationale en France ou à l'étranger auprès d'un dirigeant d'entreprise. Les secteurs d'activité que je privilégie sont : l'associatif, l'art/culture/média, le luxe, les voyages/hôtellerie haut de gamme et l'environnement.

La diversité des postes occupés m'a permis non seulement d'acquérir maturité et aisance dans l'exercice de ma fonction mais aussi de développer de solides compétences en communication, en gestion de contacts de haut niveau, en conduite de projets autonomes et en organisation d’évènements prestigieux.

Opérationnelle immédiatement, rigoureuse et autonome, chaque nouveau défi me motive tout particulièrement. D’un naturel dynamique et impliqué, je possède également un bon sens relationnel et des priorités sans oublier une parfaite maîtrise de l’anglais.

Autant de qualités indispensables à la réussite de mes futures missions et responsabilités.



Mes compétences :

Assistanat de haut niveau

Gestion de contacts de haut niveau

Suivi de dossiers stratégiques et confidentiels

Conduite en toute autonomie de projets transversau

Élaboration de supports de communication

Très bonne connaissance de l'industrie pharmaceuti

Tres bon relationnel tout niveau

Aptitudes créatives

Dynamique