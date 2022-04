Florence FADEAU

Dotée d’une double compétence IT et Achats, j’ai entretenu au fil des années une appétence particulière pour les fonctions support des entreprises.

Principalement sollicitée pour la mise en œuvre de solutions collaboratives et d’outils Groupe, j’aime tout particulièrement jouer le rôle de facilitateur au sein de projets transverses et pluridisciplinaires.



Mes 12 années d’expérience en Conseil et Gestion de Projets m’ont permis d’acquérir des compétences à la fois opérationnelles et organisationnelles, et de développer mon sens du service et de la satisfaction client.

J’ai pu travailler notamment sur la mise en place de sites intranet et de Knowledge Management, dans le but de partager les bonnes pratiques, de faciliter la communication et de renforcer les synergies entre les équipes.

A ce titre, la collaboration et la coordination m’intéressent en premier lieu, et dans le domaine des achats, ce sont les prestations informatiques qui ont ma préférence et la relation que j’entretiens avec mes fournisseurs.



A cela s’ajoutent de belles expériences de management, véritables aventures humaines, et des projets de conformité et de sécurité nécessitant la sensibilisation des collaborateurs à un haut niveau d’exigence.



Mes valeurs ?

Le partage et la cohésion, l’éthique et l’équité, l’efficacité et l’intégrité.



Mes compétences :

Workflow

KM