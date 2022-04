Florence FITOUSSI

J'accompagne depuis 2 ans le développement de l'association Jeune & Engagé dans sa mission de prévention des conduites à risques. Avec Paul Aïss, Juge- Assesseur au tribunal pour enfant de Pontoise le président de l'association, nous intervenons sur des actions de prévention auprès des jeunes de 9 à 18 ans en milieu scolaire ou au sein des collectivités. Notre action a vocation à prévenir les jeunes des différentes responsabilités qu’ils ont au sein de la société, sur le plan des responsabilités pénales, civiles et morales et des conséquences éventuelles.



En partant de cas jugées dans les tribunaux pour mineurs, nous informons les enfants et les acteurs au contact de la jeunesse (enseignants, parents, agents de ville, élus, éducateurs et travailleurs sociaux) du rôle de la justice des mineurs en France. Le temps d'un atelier en classe et d'une séance plénière avec l'ensemble de leurs camarades et des experts, les élèves jugent eux-même des situations qu'ils pourraient rencontrer dans ou aux abords de leur établissement.



Nos objectifs à moyen terme:

Etre la passerelle entre la justice des mineurs et les acteurs aux contacts de la jeunesse et prévenir, à l'échelle nationale, la délinquance et la violence dés le plus jeune âge



Mes compétences :

COORDINATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

ELABORATION PLANS D’ACTIONS HANDICAP

CONSEIL, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Ressources Humaines

Gestion des carrières

Gestion des talents

budgets

Tribunals