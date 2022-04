Florence FOUQUET

Politique et stratégie qualité

• définition, déploiement et pilotage de politique orientée clients

• modélisation des processus stratégiques

• Balanced Scorecard et présentation de la situation et des objectifs de l’entreprise

• Global Risk Based Management



Démarche qualité

• définition, mise en œuvre et entretien de démarches qualité :

- certification ISO 9001 et normes catégorielles

- certification d’engagement et de niveaux de service

- charte qualité

- démarche d’excellence totale de type EFQM

• architecture, gestion et simplification documentaire

• harmonisation des systèmes de management

• audit de système de management de la qualité

• outil de la qualité et de l’amélioration des performances : DMAIC, PDCA, BPM, VSM, MSP, AMDEC, 8D, 5M, Animation Visuelle de la Performance, 5S, SMED, TPM, …



Management de la relation clients

• segmentation clients fondée sur la valeur et définition de l’offre de services

• réalisation d’études quantitatives, qualitatives, prospectives et de baromètres de satisfaction clients

• définition et mise en production des processus d’écoute et de la relation clients (centre d’appels, accueil physique, processus de relation courrier et email, réclamation clients…)

• conception et animation de dispositifs de professionnalisation à la relation clients



Amélioration et re-organisation des métiers et des processus

• audit de processus

• définition, déploiement et mise en production de la cible visée

• pilotage des processus, suivi des performances et de l’efficacité …

• optimisation des ressources et des infrastructures

• modernisation des organisations

• reconfiguration de processus fondée sur l’analyse de la valeur, l’analyse fonctionnelle, …

• conduite du changement



Management de projet

• assistance à maîtrise d’ouvrage, démarche de gestion de portefeuille de projets, définition de cahier des charges fonctionnel, planification et suivi de projets, recette, déploiement et validation …



Mes compétences :

Audit

BSC

Coaching

Conseil

Contrôle interne

Formation

Lean

Maîtrise des risques

Management

Organisation

Qualité

Six Sigma

Stratégie