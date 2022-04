Florence GIRARDOT

- 4 ans d’expériences en RH (en entreprise et en cabinet de recrutement)

- Campus Management : développement des partenariats Écoles, relation avec les masters, animation d'atelier de simulation entretiens, organisation d'événement de recrutement (plus de 450 invités)

- Fonctions RH généralistes : administration du personnel, plan de formation, paies, IRP

- Missions de recrutement grands groupes (Carrefour, Darty, Midas, Kiloutou, etc.) et PME

- 1 an d’expérience en Asie



Congé maternité de Février à Mai 2016



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Recrutement

RH

Organisation

Relation écoles

Événementiel RH