Florence HAY

A l'écoute de toute opportunité de carrière enrichissante s'inscrivant dans le large domaine des ressources humaines (en statut salarié ou en Portage salarial ).



Issue d'un cursus universitaire en Psychologie à dominante ressources humaines psychologie du travail : psychologie sociale et formation, je suis forte d'une expérience significative de terrain dans plusieurs secteurs des ressources humaines. Ingénierie de la formation, financements, Gestion des compétences, repositionnement professionnel, recrutement, encadrement ...

Je propose de mettre mon pragmatisme et mes compétences professionnelles au service d'une entreprise pour participer aux missions dévolues à la fonction généraliste des ressources humaines, ou pour conduire efficacement des actions spécifiques, transversales RH.



Intérêt pour une activité alliant autonomie et travail d'équipe. Goût prononcé pour le mode projet

Mes objectifs professionnels peuvent ainsi s'articuler autour de :

- la gestion des plans de formation et des compétences (internes externes , outplacement repositionnement professionnel, gestion des carrières, évolutions dans l'entreprise ... ) et des RH

- la gestion du recrutement et de la formation, ingénierie des financements pfc, CPF , CPF de transition professionnelle … optimisation budgétaire recherche de subventions... En collaboration avec divers partenaires extérieurs (direccte, conseil général, opco ...) - le suivi de la législation sociale et de son application

- diverses problématiques transverses RH

- la gestion de l'administration du personnel

- ou autour de ttEs autres missions en rapport avec les RH qui me seraient proposées. Intérêt Pr la diversité ds une fonction

& curiosité professionnelle avérée (notamment Pr developper mes propres CP)

…

Je suis également Sophrologue diplômée. Je peux proposer cette compétence complémentaire aux ressources humaines (travail sur le bien être au travail, l'amélioration de la performance, la bonne appréhension du changement, le travail sur des visualisations positives de chgts de poste au sein de l entreprise, la gestion du stress, la confiance en soi..).

Cette compétence peut tout simplement être lue et évaluée dans mon propre profil de personnalité professionnelle comme un atout personnel supplémentaire pour réussir dans une mission



http://cabinet-sophrologie-37190-azaylerideau.com/QUI%20SUIS-JE.htmlciblée RH (force d'empathie et d'analyse, prise de recul…)



Mes compétences :

Force de communication

Bon relationnel

Adaptabilité rapide

Polyvalente

Travail équipe ++

Autonomie ++

Forte implication professionnelle