Florence JOIGNEAULT

Depuis 2007, après une envie furieuse de me mettre aux services des plus vulnérables, j'ai intégré l'équipe de direction d'une ONG dont la mission principale est l'aide aux migrants, dont les motivations sont aussi diverses que les crises politiques, les désastres naturels ou une recherche d'une amélioration économique de leur quotidien.

ONG créée depuis plus de 60 ans, elle oeuvre en étroite collaboration avec le HCR dans l'aide aux réfugiés, participe activement aux processus de relocalisation des réfugiés candidats au départ vers de nouveaux horizons, et est un des porte-paroles reconnus au niveau politique en matière de migration et développement.

En son sein, ma mission s'est enrichie d'une approche géopolitique, un partage des cultures, et je peux ainsi vivre au quotidien une meilleure adéquation entre mes aspirations profondes et mon métier, une réconciliation interne.



De 2001à 2006 - PILOT CORPORATION OF EUROPE, fabricant et négociant d'instruments à écrire - Directeur comptable et financier, en charge des travaux comptables,fiscaux, financiers et de gestion de la société.

Membre du comité de direction, interface avec la direction du groupe au Japon.

En 1993 création de mon propre cabinet d'expertise et de commissariat aux comptes, avec dispense de tous les conseils liés à la profession du chiffre et application des textes y afférents.

De 1985 à 1992, expérience d'audit acquise chez Price Waterhouse Coopers, pendant 8 ans, travaux exercés auprès de sociétés nationales, internationales, cotées et non cotées.



Expert-comptable diplomée depuis 1992.

Mémoire d'expertise comptable (1992):

L'affectation de l'écart de première consolidation aux actifs incorporels



Enseignante vacataire à l'Université des Savoies IMUS, dans les domaines de l'audit et de la gestion. Un bonheur de faire partager son travail avec des jeunes dont la vie de l'entreprise est encore bien abstraite.



Membre de l'association des sciences et techniques comptables.



L'objectif de l'utilisation de viaduc est de me permettre de confronter des expériences sur les évolutions de la profession.



Mes compétences :

Entrepreneur

Manager

International

Audit

Enseignement

Directeur financier