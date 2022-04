Florence JOLY

Mes activités dans les domaines des Dispositifs Médicaux et pharmaceutique m’ont permis d’acquérir une expérience confirmée du Management de Système Qualité et des Affaires Réglementaires dans un environnement matriciel et international.



La gestion d’équipes et mes responsabilités transversales m’ont permis de développer mes compétences « Results and Business Orientation ».



Plusieurs fusions/acquisitions ont été enrichissantes pour exprimer mon adaptabilité face à des situations complexes avec de nouvelles équipes et cultures d’entreprise.





Mes compétences :

Management

Gestion de la qualité

Affaires réglementaires