Florence JOUCLARD

FORMER

* Transmettre des connaissances: paie, gestion des temps, droit du travail, logiciels

* Analyser, modéliser, retranscrire les évolutions légales ou techniques sous forme de supports didactiques

* Organiser des sessions de formations (présentielles et web conférences)

* Valider les acquis



GERER UN PROJET ADMINISTRATIF OU TECHNIQUE RH

* Analyser les besoins

* Rédiger le cahier des charges technique

* Choisir un prestataire

* Rédiger les cahiers de tests et valider les résultats

* Organiser et piloter le déploiement

* Former et accompagner les utilisateurs dans le changement



MANAGER UNE EQUIPE

* Recruter, organiser, animer un service

* Mettre en place des procédures, rédiger des supports

* Former à la prise de poste, développer les compétences et évaluer les acquis

* Assurer les entretiens d’évaluation



LANGUES ET INFORMATIQUE

* Anglais courant / Espagnol scolaire

* Outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook

* Logiciels de Paie et de Gestion des Temps : Pléiades, Time Disc, HRAccess