Florence KAHN-RAMOS

Séjour de 10 ans en Autriche - diverses activités professionnelles :

- Tourisme tout d'abord, agences de voyages françaises + hôtel 4* club sportif dans le Tyrol

- Professeur de français + traductrice interprète - Institut Culturel Français d'Innsbruck

- Coordinatrice de projets - entreprise vendant matériel et logiciels informatique implantée dans divers pays d'Europe

- Coordinatrice de projets - agences de marketing spécialisées dans le tennis (circuits féminin et masculin - WTA et ATP)



Actuellement, Responsible for Congresses & Events, Companion Animal, EMEA.



Français, Allemand, Anglais et Portugais parlés et écrits couramment. Espagnol parlé & écrit.



Mes compétences :

Multilingue

Organisation