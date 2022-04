Florence KERMET

Apres l'obtention d'un Master Langues Etrangeres Appliquées specialité affaires internationales en France, et un début de carrière prometteur dans le commerce et marketing, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de m'orienter vers un metier de passion, vers des valeurs plus humaines que celles pronnées dans la vente et le marketing.



J'ai obtenu une qualification de professeur d'anglais langue étrangère (EFL teacher) à Sydney/Australie en 2011, et suis actuellement ma 3e et deniere année d'Advance Diploma of Stage and Screen Acting a ACTT Sydney. J'ai comme projet de poursuivre ma carriere en Australie comme actrice, directeur, en parallele de mon metier de traductrice et enseignante.



Mes compétences :

Actrice

Artiste

Acting

Théâtre

Enseignement

Communication