Florence KIMMEL

Je suis ingénieur des industries agroalimentaires et j'ai environ 3-4 années d'expérience acquises dans différentes entreprises.



Mon principal domaine de compétence est la qualité et le contrôle qualité dans l'industrie agroalimentaire. Dans ce domaine j'ai, par exemple, réalisé des missions telles que la mise en place de la certification ISO 9001, la revue de l'étude HACCP, le suivi des audits et des plans d'action associés, la gestion des non-conformités et réclamations clients, l'élaboration et la mise en application des plans de contrôle conformément aux exigences règlementaires et des clients, établissement des protocoles d'analyse, la gestion documentaire...

Globalement, j'ai tendance à préférer le contrôle qualité à la qualité pure mais ces domaines où la méthode et la rigueur sont importantes me conviennent bien.



J'ai aussi une bonne expérience du management avec l'élaboration des plannings de présence, la gestion des congés, le recrutement de collaborateurs ou d'intérimaires, le suivi des formations, la gestion des conflits...

J'ai en particulier mené à bien la réorganisation complète du travail des 10 collaborateurs présents dans mon service afin de mettre en place une organisation conforme à ce qui était préconisé par la maison mère. Cette réorganisation est passée par la mise en place de 3 pôles de travail, la répartition des collaborateurs dans chaque pôle, la revue complète des tâches de chacun, la mise en place de nouvelles méthode d'analyse et l'organisation de formations.



A côté de l'industrie, j'ai aussi travaillé en laboratoire d'analyse alimentaire. Cela m'a permis de me familiariser avec les méthodes d'analyse microbiologiques et physico-chimiques et les critères règlementaires en agroalimentaire. Je maitrise en particulier ce qui est du domaine de la microbiologie (méthode de recherche et dénombrement des différents germes, textes règlementaires...).

Cette expérience au laboratoire est celle que j'ai préférée ; j'appréciais en particulier tout ce qui concernait l'analyse des résultats obtenus et la conclusion quant à la conformité à la règlementation. Et il y avait aussi une partie support technique pour les clients et veille règlementaire. J'aimais le fait d'être un expert dans un domaine.



Au laboratoire, nous étions certifiés COFRAC pour les programmes 59 (microbiologie), 60 (analyses nutritionnel), 80 (analyses des produits à base de viandes et poisson), 99-1 et 99-2 (analyses des mycotoxines et pesticides). Dans l'industrie, j'ai travaillé dans des entreprises certifiées ISO 9001 version 2000 et 2008 (certification site ou certification groupe), IFS et AIB.



Mon parcours est complété par des expériences plus anecdotiques mais néanmoins tout aussi intéressantes : j'ai fait de la formulation de produits cosmétiques et de produits d'entretien pendant quelques mois, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité en entreprise et j'ai aussi étudié la pollution des eaux par les substances phytosanitaires lorsque j'étais au Service de la Protection des Végétaux, pendant quelques mois également.



Mes compétences :

Agroalimentaire

AIB

COFRAC

Conformité

Contrôle qualité

Cosmétique

Documentaire

Formulation

Formulation alimentaire

Gestion documentaire

HACCP

IFS

ISO 9001

Management

Microbiologie

Non conformité

Qualité