Florence LABUSSIÈRE

Diplômée en 2010 de l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs, je possède le statut d'auto-entrepreneur et traduis directement pour des particuliers ou par le biais d'une agence de traduction.



Je travaille d'anglais et italien vers le français. Il est important pour moi d'assurer un travail de qualité dans le respect des délais et en veillant à répondre au besoin du client. Je travaille dans des domaines variés : administratif, commercial, marketing.



Mes compétences :

Analyse de texte

Gestion des priorités

Relecture / corrections