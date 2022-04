Florence LANGE

Le poste de Directeur des Ressources Humaines est une fonction cruciale dans l'organisation de nos entreprises dans un contexte profond de transformation et d'accompagnement du changement.

Ma vision des ressources humaines, est celle d'une fonction support qui doit être un apporteur de solutions contribuant à développer l'activité de l'entreprise en préservant le capital humain et en faisant fructifier les compétences de l'entreprise. Le Directeur des Ressources Humaines doit désormais être doté d'un solide bagage juridique en droit social et se doit d'accompagner les managers au quotidien ainsi que d'être l'acteur des relations sociales dans l'entreprise.



Mes compétences :

Drh

Responsable ressources humaines

Juriste droit social

Microsoft Office

Change Management, Engagement, Talent People

Droit du travail, relations sociales, audit

Anglais

gestion equipe

Management

Paye/Prsi

Internal Communications

Payroll

Audit

Budgets & Budgeting

Human Resources

Industrial Relations

Microsoft Outlook