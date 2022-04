Florence LANGLOIS

En tant que ingénieur Télécom j'ai travaillé pour différentes sociétés, notamment pour l'ouverture du réseau 3G en Allemagne et en Autriche et je me suis spécialisée dans le Support client. Je me suis ensuite orientée vers la défense et le support logistique intégré car résoudre des problématiques alliant complexité technique et rapports humains me passionne. De plus je pense que la qualité du support logistique intégré donné au client, contribue à l'image de la société perçue par les clients. J'ai travaillé dans des domaines HF allant de la rénovation de système à la conception de produits utilisés pour le ROEM (renseignement d origine électromagnétique) tout en participant à des offres pour le MCO et la mise en place de la sous-traitance pour un projet stratégique. Fort de ces expériences; je cherche un poste similaire qui me permettrait de contribuer à la mise en place du SLI ou du MCO.



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Gestion de maintenance

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Support client

Logistique industrielle

B2C

Sli

MCO

ITIL Foundation V3

PRINCE 2