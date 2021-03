Florence LE BRETTON

27 années d'expérience en gestion des services informatiques.



Après 13 années passées au sein d'une direction Infogérance, en ayant la responsabilité de différentes équipes orientées Client ou orientées Back Office Application, j'ai eu l'opportunité de me diriger vers des activités de conseil ITIL.

Mon activité actuelle me permet d'intervenir sur des missions liées à la Production Informatique et sur des missions de conseil



Mes compétences :

Infogérance

Informatique

Exploitation informatique

Outsourcing

Management

ITIL