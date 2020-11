Florence NOLOT (MONTIER)

Chargée d'Affaires Réglementaires dans le secteur des arômes et ingrédients alimentaires, je recherche activement de nouvelles opportunités de postes Réglementaires et Qualité en France, dans une association professionnelle,

l'Industrie Agroalimentaire, la Nutrition ou la Santé.

Anglais courant (B2) et ayant de bonnes notions d'Allemand, j'ai fait une grande partie de ma carrière chez les leaders de l'industrie aromatique, dans un environnement international que j'apprécie particulièrement.

J'aime travailler en équipe pour apporter ma contribution à un projet.



Spécialités : Réglementation Arômes et Additifs alimentaires - Etiquetage alimentaire produits finis (Règlement «INCO») - Sécurité alimentaire - Documentation technique et Qualité - Ingrédients alimentaires - Nutrition - Industrie chimique



Disponible immédiatement - Mobilité sur l'Ile de France.



Mes compétences :

Affaires Réglementaires

Agroalimentaire

Conformité et Sécurité alimentaire

Nutrition

Anglais

Arômes

Ingrédients alimentaires et diététiques

Documentation technique

Qualité

Gestion des crises

Traduction

Industrie chimique



Microsoft Office

SAP