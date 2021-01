Florence REYBARD

Mon cheminement professionnel et personnel m’a amené à m’intéresser à tout ce qui touche à la communication professionnelle et personnelle.



Après plusieurs années d’expérience en entreprise, j’entreprends de me former à divers outils et méthodes et crée en 2012 Calema qui propose aux entreprises et particuliers de la formation, de l’accompagnement, des ateliers…



Formatrice spécialisée en :



- communication/savoir-faire relationnel,

- communication non-violente,

- médiation,

- gestion du stress,

- diplômée en psychologie.

Ma méthode de travail : pédagogie interactive, échanges, réflexions, exercices, jeux de rôle, mises en situation, travail sur documents. Exposés théoriques. Bienveillance, non jugement, confidentialité, respect.



Mes outils de travail : sont le fruit de plusieurs techniques expérimentées personnellement (CNV, AT, photolangage, PNL…). Je propose une méthode innovante en utilisant le « meilleur » de ces différentes approches.



« J’ai la conviction que toute personne peut évoluer si elle le souhaite, et ce tout au long de sa vie ».



www.calema.fr



Mes compétences :

Formation professionnelle

Ecoute

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Organisation