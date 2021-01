Florian FERRÉ

Diplômé d'une licence en marketing, affaires et logistique internationales, je me suis professionnalisé sur le site de construction de l'EPR d'Olkiluoto, en Finlande



- gestion de flux logistiques,

- gestion d'entrepôts

- Organisation de plans de transport

- ERP, documentum, WMS et maîtrise le Microsoft package.



- Français : langue maternelle,

- Anglais courant,

- Italien courant,

- Finnois intermédiaire

- notions de Thaï.



Mes compétences :

Commerce international

Approvisionnement

Nucléaire

Gaz

Pétrole

Transport

dispatch

Organisation de plan de transport

Transport ADR