Florian GUZEK

Créateur graphique, concepteur de séries (animation et marionnettes live), scénariste, j'ai commencé ma vie professionnelle dans les jeux vidéos (Delphine Software DSI) puis dans l'animation. J'ai occupé différents postes : layoutman anim, storyboarder, chef décorateur, directeur artistique, character designer.

J'ai collaboré avec des studios d'animation sur des séries comme Minuscules, Chasseurs de Dragons, Monster Allergy, Titeuf, Marsupilami…

En 2005, ma série en stop motion "Les Grabonautes" était diffusée sur France 2.

En 2009 j'ai participé à l'élaboration des personnages de Gorg et Lala, série diffusée sur Canal+ ainsi qu'à la création de marionnettes pour des publicités (SFR, DADDY, SNCF, LeGaulois…)





Maitrise de Photoshop, d'After Effect et de Cinema4D.



Mes compétences :

Concept art

Illustration

Graphic designer

Character design