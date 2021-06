Florian MARLIN

Bonjour,



Mon parcours professionnel s'articule autour d'une vision globale du marché E-commerce et de la publicité en ligne depuis plus de 13 ans. Après des expériences significatives en Régie et en Agence, c'est chez l'Annonceur que je m'épanouis actuellement.



Je suis ouvert aux opportunités en France, mais également à l'étranger.





Bonne visite de mon profil et n'hésitez pas à me contacter.



Florian



Mes compétences :

Liens sponsorisés

Web Marketing

ecommerce

Marketing online

chef de projet

Search Marketing

Marketing

E Business

Management

E commerce

Merchandising

Emailing

Communication

Web

Référencement

SEM