Francis GOUDEAU

Suite à mon licenciement économique récent j'ai décidé d'intégrer la formation diplomate "Mastère Spécialisé d'Ingénieur d'Affaires pour les marchés de l'Energie" dispensée par Supélec.



J'ai choisi cette formation car je souhaite continuer à travailler dans le secteur des énergies et plus particulièrement dans celui des énergies renouvelables.



Je souhaite mettre à profit cette formation pour participer au développement économique des ENR.



Mon développement professionnel se caractérise en trois points:



Souhaits à court terme : pouvoir me positionner sur le cœur de mon métier avec en feed back la volonté de devenir la source d’information le support privilégié dans la procédure d’aide à la décision. Et prêter à l’entreprise ou la collectivité mon concours à la mise en place de la méthodologie de l’ingénierie administrative et de la gestion managériale de l’équipe.



Souhaits à moyen terme : pouvoir, avec mon expérience de suivi de chantier, permettre la bonne mise en place et le respect des mesures environnementales éditées dans l’étape réglementaire du projet, avec la volonté de pouvoir affiner cette expérience dans la phase globale de chantier



Souhaits à long terme : Mettre ces différentes compétences réglementaires et techniques acquises au service du développement international de la société



Mes différentes compétences développées au travers des mes expériences sont les suivantes:



- Connaissance des documents réglementaires d’urbanisme (POS, PLU, servitudes publics et privés…)

- VRD (voirie, réseau divers : AEP, EP, EU, Electricité, Piste Agricole)

- Urbanisme (Construction de logements, RHI, Extension de ZI, Lotissement)

- Assainissement EP/EU

- Etude Hydraulique (dimensionnement des réseaux EP, études d’impacts hydrauliques)

- Gestion de l’environnement (Erosion, Déchets, Risques)

- ICPE (Carrière, Site de production d’émulsion et d’enrobé, décharge de classe 3)

- Recherche et développement de Parcs Eoliens

- Recherche et développement de Parcs Photovoltaïques

- Elaboration de base de données

- Collaborations avec Architectures,BET, Administrations



Mes compétences :

Gestion de projets

Conception de projets

Relationnel institutionnel

Reglementation environnemenale