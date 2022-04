Francis LIBS

Passionné de technique, tous domaines, mais aussi de relations humaines, toujours à l'écoute, avec un partage d'idée et d'opinion.

Positif en toutes circonstances, je cherche à communiquer mon enthousiasme à mes collègues et collaborateurs.

Je suis résolument tourné vers mon entreprise : mon devoir est de la faire progresser.

J'apporte mes idées, souvent plébiscitées, ainsi qu'une expérience importante.

Mon poste me permet d'approcher des domaines aussi divers qu'intéressants, électrotechnique, automatisme, informatique, DAO, mais aussi rédacteur de cahier des charges, gestionnaire de projets, travaux neufs ....

J'ai aussi l'occasion de développer certaines de mes idées pour les transformer en éléments de performance, dont profite mon entreprise.

Je suis un challenger et j'aime relever les défis les plus fous !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Dessin technique

Gestion de projet

Mécanique

Management

Electrotechnique

Automatisme