Francis PIQUET

Ingénieur de formation, j'ai débuté ma vie professionnelle dans une start-up avant de rejoindre le conseil en management dans un cabinet anglo-saxon puis dans un cabinet à taille humaine à forte dimension entrepreneuriale.



J'ai créé Antéa pour accompagner les professionnels du conseil dans leur carrière en leur offrant des opportunités soit dans le Consulting (Stratégie, Management Consulting) soit en entreprise sur des postes en rapport avec leur domaine d'expertise sectorielle ou fonctionnelle (direction de la stratégie, chargé de mission, supply chain, finance, digital, IT, e-commerce etc.).



