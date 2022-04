Francis WONG

Recherche poste requérant autonomie, polyvalence, sens du contact et gout du travail en équipe.



Mes compétences :

AIX

Client serveur

DCL

Debian

Ingénieur d'études

Ingénieur de Production

JAVA

Linux

Linux Debian

Logiciel libre

Microsoft Active Directory

Microsoft Serveur

Production

Serveur Unix

Tivoli

TSM

Ubuntu

UNIX

UNIX AIX

VMS

UNIX / AIX

Oracle

Microsoft Windows 2000 Professional

Visual Basic

Oracle Pro-C

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Lotus Notes/Domino

Cisco Switches/Routers

C++

C Programming Language

Active Directory