Franck ARBOGAST

Expérience de 20 ans en marketing industriel, communication et management de réseaux commerciaux. Habitué aux groupes internationaux et aux projets multi-culturels. La dimension humaine, la définition d'objectifs ambitieux et clairs ainsi que la diversité des challenges me permettent de m'épanouir dans mes expériences successives.



Mes compétences :

Chef de produit

Commercial

Management

Management commercial

Marketing

Marketing management

Marketing produit

Oenologie

Responsable marketing

Tennis

Vin

Vente

Industrie