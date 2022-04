Franck BOINET

J'ai été responsable logistique d'approvisionnement pour le groupe Auchan- simply market spécialité transport des marchandises et préparations des commandes magasins, puis directeur de MAGASIN.



Je souhaitais m'orienter vers un métier d'aide à la personne.



Reçu au concours du CHU d'Amiens, je suis rentré en école. Mon cursus scolaire fut complété par de nombreux stages très intéressants et formateurs.

A la fin de la session, je suis devenu diplômé d'état et surtout major de promo avec une moyenne général de 18,36/20.



Mes compétences :

Gestion de personnel

Conduite d'entretien et de réunion

Maitre d'apprentissage

Conduite de chariot

Gestion des litiges clients

Management

Agent de planning

Maitrise informatique

Gestion d'un centre de profits

Actif et dynamique

Coaching d'équipe et individuel

Communication

Chargement et dechargement

Réglementation et organisation du transport

Pédagogie

Formation