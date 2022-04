Franck BOISSEAUX

Avant de rejoindre Bouygues Telecom, j’ai découvert le métier d'une DSI, principalement, au cours d'une mission pour Steria, de presque 2 ans, au sein d'EDF/GDF. L'objectif étant une refonte complète du Système d'Information de cette entreprise cela m'a donné la possibilité de "toucher" à un panel très divers de métiers (conception, développement et validation).



Ensuite, mon parcours chez Bouygues Telecom m’a permis de continuer à développer mes compétences dans la plupart des métiers d’une DSI où j’ai rapidement piloté des équipes de 20 à 40 personnes que ce soit dans les métiers des Tests de l'Architecture, de l'Hébergement ou de la Production. J’y ai démontré ma capacité d’adaptation, en évoluant dans des mondes aussi variés que le front office (gestion client-pré-payé), les services orientés Web, le back office (collecte-valorisation-facturation du client), la virtualisation et dernièrement d'un FAI.



Le fil conducteur de ces différentes responsabilités est la chance d'avoir été au début de toutes ces aventures et d'avoir ainsi pu construire et monter ces activités et mes équipes dans une logique constante d'optimisation et d'efficacité.



Mes compétences :

Télécommunications