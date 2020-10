Franck DEPORTE

Au cours de mes différentes missions, j'ai prouvé mon dynamisme, ma rigueur et ma motivation à avancer dans les solutions informatiques et à découvrir plus de domaines d'entreprises. Mes formations et mes certifications me permettent de confirmer mes acquis, tout en continuant mon auto-formations sur les nouvelles technologies, notamment autour de Linux.

Je suis en poste actuellement, tout en gardant un œil sur les propositions possibles.



Mes compétences :

Outils de virtualisation

Administration J2E webphere

Administration J2E JBoss

Administration APACHE/TOMCAT

Exploitation ORACLE 11g

Certification ITIL RCV (EXIN 5149895)

Base de PowerShell

Administration Linux/Windows

Exploitation Microsoft SQL Serveur 2012/2014

Scripting SHELL Linux.

Administration NGINX

Exploitation PostGreSQL

Administration Windows Server 2003/2008/2012

Exploitation MySql/MariaDB

Administration Unix/Linux