Franck GACHE

Bonjour,



J'aime autant le dessin que la peinture, mais le côté graphique est plus important. J'aime à réaliser le tout en de grandes séries interminables. J'aime particuliérement l'encre de Chine...



J'ai un Master Arts-plastiques, et je suis agrémenté intervenant exterieur qualifié , de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardéche. Je participe à l'élaboration de fresques scolaires, et à diverses associations. Je suis trés présent dans les milieux associatifs.



Mes compétences :

Education