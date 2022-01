Franck GUFFROY

Bonjour et bienvenue sur mon espace VIADEO !

d'un naturel dynamique, empathique et coopératif, je serai heureux de faire votre connaissance. Toujours volontaire à élargir mon réseau, je suis aujourd'hui ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles et à mettre mes compétences à votre service, après 14 ans en tant que directeur de structures au sein de l'ACSRV.



Mes compétences :

Gestion de projet

développement partenarial et animateur de réseaux

Animation de réunions

Gestion budgétaire

Community management

Management

Pédagogue

Communication

Capacités rédactionnelles