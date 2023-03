Franck PASCAL

Un parcours un peu atypique puisque j'ai un Bac Electrotechnique et un diplôme d'ingénieur en Conception de Machines, Mécanismes et Sys tèmes industriels obtenu à l'IFMA de Clermont-Ferrand.



Un court passage lors de mon Service Nationnal dans le Génie où je devais être sergent instructeur...



Alors pourquoi vigneron en Champagne? Un événement familial m'a fait réfléchir à la question de la reprise du domaine transmis de génération en génération.



Est-ce que ça m'a apporté quelquechose de faire ces étude avant de revenir "à la terre"?

Sans conteste oui! Cela m'a apporté une rigueur dans mon travail, une capacité à observer et à tirer des enseignements de mon travail, des connaissances de base dans plusieurs disciplines (qu'elles soient scientifiques, juridiques, informatiques, ou encore comptables). Mais là où j'ai appris des choses décisives pour la conduite du vignoble, c'est lors de mon service militaire... C'est rarement le cas, mais c'est mon cas: j'y ai appris le mode d'action des toxiques de combat sur l'organisme. Ce terme désigne les armes chimiques et bactériologiques utilisées en cas de guerre "sale".



Suite à ces quelques mois sous les drapeaux, j'ai suivit l'enseignement viticole standard. C'est là que j'ai pris conscience que la "viticulture durable", ou la "viticulture raisonnée" emploie des pesticides (substances chimiques de synthèse) qui ont les mêmes modes d'action sur l'organisme que les toxiques de combat... aujourd'hui, l'air, l'eau et la nourriture sont souillés par ces pesticides. L'effet catastrophique sur notre environnement et sur la santé des hommes (ou des animaux) n'est plus a démontrer. Une étude réalisée entre 2005 et 2007 dans notre village (financée par des fonds européens) a démontré que la culture conventionnelle relargue dans l'eau de pluie des concentrations en pesticides 1000 à 4000 fois supérieures à la norme de potabilité; et ce au sortir de la vigne...



Inutile d'en rajouter, vous savez pourquoi je cultive mon domaine en biodynamie. Si vous n'aviez pas connaissance de cette étude Européenne, vous comprenez aussi pourquoi je ne suis pas prêt de revenir en arrière !



http://blogfranckpascal.over-blog.com/



