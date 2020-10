Franck YOKA

Compétences métiers :

- Gestion Administrative, Paie, Formation, GPEC

- Secteur privé et public (France Métropolitaine et Nouvelle-Calédonie)



Compétences projet :

- Chef de projet / Directeur de projet adjoint

- Planification, suivi du projet, encadrement d'équipes, gestion de la relation client (comités, livraisons et validations, relation éditeur, )

- TMA : Maintenance corrective, évolutive et préventive dapplications (Gestion administrative, Paie, Formation et GPEC)

- AMOA : support technico-fonctionnelle des utilisateurs du SIRH client sur HR Access, Premium-RH et SAGE

- Etude, conception, paramétrage, mise en œuvre de HR-ACCESS (Toutes versions jusqu'à la V9)

- Avant-ventes : Mairie de Paris, La Poste , ONERA (Migration V5), SLN (Nouvelle-Calédonie)

- Intégration de SIRH avec HR Access (Toutes versions jusqu'à la V9)